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İsrail'de büyük skandal! Sivasspor kafilesi havalimanında alıkonuldu

İsrail'de büyük skandal! Sivasspor kafilesi havalimanında alıkonuldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı karşılaşmanın ardından yurda dönmek için havalimanına gelen temsilcimiz Sivasspor, İsrailli yetkililer tarafından mağdur edildi.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ardından yurda dönmek üzere havalimanına elen temsilcimize İsrailli yetkililer her türlü zorluğu yaşatıyor.

KAFİLE MAHSUR KALDI!
Maçın ardından yurda dönmek için hazırlanan Sivasspor kafilesi, İsrailli yetkililerin sistemi ve geçişleri kapatması sonucu havalimanında mahsur kaldı.

İSRAİLLİ YETKİLİLER HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇIKARTIYOR
Konuya ilişkin Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor" ifadelerine yer verildi.

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