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İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
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FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'ndan yapılan açıklamada İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları nedeniyle tesislerden ayrıldığı açıklandı.


2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

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