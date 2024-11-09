Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 00:13

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaştığı maçın 85. dakikasında Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Maçın ardından MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi.

Galatasaray, yıldız futbolcunun ameliyat olacağını duyurdu.



Yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."





SEZONU KAPATTI MI?

Ameliyat öncesi rehabilitasyon sürecine başlanan yıldız futbolcu daha sonra bıçak altına yatacak.

Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı belirtiliyor.

Geçmiş olsun Mauro! 💛❤️



Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! 💪 pic.twitter.com/wGJ8JB62VR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024



ICARDI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sezonu kapatan Icardi sakatlığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.



"Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yanımda olan herkese teşekkürler. Yakında geri döneceğim."

MBAPPE'DEN DESTEK MESAJI

Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına binlerce destek mesajı gelirken, dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe de eski takım arkadaşının yanında oldu.

Fransız yıldız paylaşımın altına "Güçlü kal kardeşim" yorumunu yaptı.