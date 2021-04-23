RAMAZAN İMSAKİYE
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Harika çocuk Kayky! Manchester City 17 yaşındaki genç yıldız Kayky’ı transfer etti

Harika çocuk Kayky! Manchester City 17 yaşındaki genç yıldız Kayky’ı transfer etti
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İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, Brezilyalı forvet oyuncusu Kayky'yi Fluminense'den renklerine bağladı. İşte Kayky transferinin detayları...


'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün 'nin transferi konusunda anlaştığı, ki futbolcunun yıl sonuna kadar 'de oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kayky'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.

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