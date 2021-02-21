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Hakem Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük konuştu: Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum

Hakem Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük konuştu: Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum
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Alanyaspor-Galatasaray maçına atanan hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı takımı tuttuğu iddiaları maçtan önce gündemi en çok meşgul eden konulardan biri oldu. Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Küçük, "Ben Galatasaray altyapısında fiili çalışmadım. 2005 yılında Galatasaray Büyükçekmece Futbol Okulu'nda çalışıyordum. Onu da kapattım. Rahatsızlık duyuyorum sürekli Galatasaray ile ilgili bir şey olunca bu olayın gündeme gelmesini. Ben gözümü Adanaspor'da açtım. 1972 yılından beri turuncu-beyaz Adanasporluyum. Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum." diye konuştu.


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