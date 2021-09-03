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Golbol Kadın Milli Takımımız, Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalyaya ulaştı

Golbol Kadın Milli Takımımız, Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalyaya ulaştı
03.09.2021 14:06
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbol finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 mağlup eden Türkiye, altın madalyanın sahibi oldu.


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

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