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GOL | İngiltere U21 2-0 Türkiye U21

GOL | İngiltere U21 2-0 Türkiye U21
14.10.2020 00:02

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 3 maçında İngiltere U21, 88. dakikada Nketiah'ın attığı golle Türkiye U21 karşısında farkı 2'ye çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi.


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