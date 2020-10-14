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GOL | İngiltere U21 1-0 Türkiye U21

GOL | İngiltere U21 1-0 Türkiye U21
14.10.2020 00:02

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 3 maçında İngiltere U21, 17. dakikada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle Türkiye U21 karşısında 1-0 öne geçti.


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