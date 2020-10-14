Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 3 maçında İngiltere U21, 17. dakikada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle Türkiye U21 karşısında 1-0 öne geçti.
GOL | İngiltere U21 1-0 Türkiye U21
- GOL | İngiltere U21 2-1 Türkiye U21
- GOL | İngiltere U21 2-0 Türkiye U21
- GOL | İngiltere U21 1-0 Türkiye U21
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