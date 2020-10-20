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GOL | Bld. Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği

GOL | Bld. Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği
20.10.2020 16:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


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