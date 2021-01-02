Galatasaraylı Omar Elabdellaoui fotoğrafını çeken görevliye dava açılmamasını istedi

Yılbaşı gecesi evinin bahçesinde çocukları için havai fişek ateşleyen Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin gözüne havai fişek patladı. Sol gözü tehlikede olan Elabdellaoui'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Omar'la ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Başarılı futbolcu kendisini hastaneye götüren ambulansta fotoğrafını çeken görevliye dava açılmamasını istedi. Öte yandan Prof. Dr. Vedat Kaya yaptığı son dakika açıklamasında "Az önce ameliyattan çıkıp geldik. Tedavi cerrahi bölümü 4.30-5.00'te bitti. Hastanın durumuna göre gerekli medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için şu an düşündüğümüz bir adım var. Gidişata göre bunlar değişebilir. Bütün gelişmeler olumlu yönde. Sol göz daha iyi durumda. Sağ gözde büyük ölçüde toparlama var. Her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. " ifadelerine yer verdi.

Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, bu sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi evlerinde müstakil bir villada ailesi ile birlikte yaşayan Galatasaraylı oyuncu, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatmak istedi.

HAVAİ FİŞEK YÜZÜNE PATLADI

Yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkan Omar, 21.30 sıralarında 10-15 tane havai fişeğin fitilini ateşledi. İlk iki havai fişek sorunsuz bir şekilde patlasa da üçüncüsü (bozuk olduğu düşünülüyor) kıvılcım çıkartarak Galatasaraylı futbolcunun yüzünde patladı.

DURUMU CİDDİ

Omar kaldığı sitenin ambulansıyla hemen Galatasaray'ın sağlık sponsoru olan Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Galatasaray Sağlık Kurulu yapılan ilk kontrollerin ardından Omar'ın gözündeki durumun ciddiyeti üzerine Norveçli futbolcuyu, Ulus'taki Liv Hospital'e nakletti.

ALBAYRAK, TERİM VE TURAN ZİYARET ETTİ

Görme kaybı riski ve durumun ciddiyeti üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, kaptan Arda Turan ve kulüp doktorları hastaneye gitti. Sağ gözü daha hasarlı olan, görme kaybı riski taşıyan Omar'ın durumu, gözündeki ödemin tamamen inip ardından yapılacak olan operasyon sonrasında netlik kazanacak.

"FUTBOLU KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Omar Elabdellaoui'nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, Galatasaraylı futbolcunun son durumuyla ilgili "Her iki gözde, bir gözde daha fazla olmak üzere yaralanma konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Şu anda futbolu konuşmak için çok erken. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir" dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Bilinci açık. Ben kendisiyle konuştum. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sitenin ambulans görevlisi, bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır, günahtır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

FATİH TERİM: İNŞALLAH BU SÜREÇ LEHİNE İŞLEYECEK

Fatih Terim de hastanede tedavisi süren Elabdellaoui'yi ziyaret edip görüştü. Ziyaretin ardından hastanenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Terim, şunları söyledi: "Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var. Ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik ama yaşam içinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz."

FOTOĞRAFINI ÇEKEN KİŞİYE DAVA AÇILMAMASINI İSTEDİ

Öte yandan Omar'ın ambulansta kendisinin fotoğrafını çeken kişiyle ilgili hukuki işlem yapılmamasını istediği, "Hayır, yapmayın işinden olur. Ailesi zarar görür" dediği ortaya çıktı.

DOKTORU OMAR'IN SON DURUMU AKTARDI

Öte yandan Prof. Dr. Vedat Kaya yaptığı son dakika açıklamasında "Az önce ameliyattan çıkıp geldik. Tedavi cerrahi bölümü 4.30-5.00'te bitti. Hastanın durumuna göre gerekli medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için şu an düşündüğümüz bir adım var. Gidişata göre bunlar değişebilir. Bütün gelişmeler olumlu yönde. Sol göz daha iyi durumda. Sağ gözde büyük ölçüde toparlama var. Her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. " ifadelerine yer verdi.

KULÜP DOKTORUNUN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü Doktoru Prof. Dr. Yener İnce de "Omar yılbaşı gecesi tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diliyoruz. Omar'ın tedavi olduğu iki hastaneye de teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en iyilerinden olduğuna inandığımız Vedat hocamız hastayı karşılayan doktorlardan. Onlar yılbaşı gecesi Omar'ı karşıladılar. Hocamızla girdik yeni yıla. Onlara teşekkür ediyoruz. Olayın olduğu andan beri geceli gündüzlü burada kendisi.

Bugün bir işlem yaptık Omar'a. Planlanan bir işlem. Ben oyuncunun ne zaman döneceğiyle ilgili sorular oluyor. Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile. Bir de çirkin iddialar konuşuluyor ortalıkta. Bunlara itibar edilmemesini diliyoruz. Hastanede çok deneyimli bir ekibimiz var." dedi.

''SAĞLIK BAKANIM KONUYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR''

Son olarak söz alan Abdurrahim Albayrak ise ''Hepimiz yeni yıla Omar ile birlikte hastanede girdik. Herkese teşekkür ediyorum. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı. Onu da doktorla görüştürdüm. Sağlık Bakanım konuyla yakından ilgileniyor. Bakanlık gerekli işlemleri başlatmıştır. Onun için doktorlarla geniş bir konuşma yaptılar.''