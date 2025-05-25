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Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk turu!
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Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk turu!

Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:26:05

Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak, tarihindeki 25. lig şampiyonluğuna ulaştı ve formasına beşinci yıldızını ekledi. Bu tarihi zaferin kutlamaları, bugün İstanbul'da Yeni Kapı miting alanında görkemli bir organizasyonla başladı.

Galatasaraylı futbolcular, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi'nden özel olarak hazırlanmış üstü açık bir otobüsle yola çıktı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk turu, binlerce taraftarın yoğun ilgisi ve coşkulu tezahüratları eşliğinde gerçekleşti. Canlı yayınlarla takip edilen kutlamalar sırasında, futbolcular taraftarlarıyla selamlaşıp, fotoğraf çektirdi. Yoğun katılım nedeniyle Yeni Kapı çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kutlamalarda, çeşitli sanatçıların sahne performanslarının yanı sıra görsel şovlar da yer alıyor. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunun coşkusu, İstanbul'un dört bir yanına yayılmış durumda

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