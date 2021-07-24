Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau İstanbul'da

Son dakika haberleri... Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yeni transfer Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, İstanbul'a geldi.



5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK



24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Takvim.com.tr Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau transferini daha önce duyurmuştu.

Rumen orta saha oyuncusunun menajeri Giovani Becali, "Cicaldau yüzde yüz Galatasaray'da. Bu akşam takımının kampından ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadesini kullanmıştı.

Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Romanya Milli Takımı'nda 14 kez görev yapan genç yıldız sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.