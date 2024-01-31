Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Serge Aurier, Jonathan Clauss, Nicolas Tagliafico...

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Galatasaray bek atağına kalktı.

TİMUR ŞARTLARINI SORDU



Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, sağ bek transferi için ince eleyip sık dokuyor. Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı basın toplantısında söylediği, "Cuma gününe kadar sol bek ve sağ bek transferini halletmeliyiz" sözleri üzerine harekete geçen Galatasaray, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'dan haber beklerken, Premier Lig'de oynayan Serge Aurier için de nabız yokladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

ŞU AN AFRİKA KUPASI'NDA



Yönetimin Gaziantep FK maçından sonra Rams Park'ta transfer zirvesi gerçekleştirdiği ve yıldız oyuncuların masaya yatırıldığı öğrenildi. Şu anda ülkesi Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda olan deneyimli sağ bek Aurier, bu sezon 13 maçta forma giyerken 2 asistle takımına katkı sağladı. Aurier; PSG, Tottenham ve Villarreal gibi takımların formasını giymişti. Serge Aurier, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Christophe Aurier'nin öldürülmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamış ve kariyerinde biraz düşüşe geçmişti.



ÜLKE: Fildişi Sahili

YAŞ: 31

POZİSYON: Sağ bek

PİYASA DEĞERİ: 7 milyon euro

OYNADIĞI TAKIM: N.Forest

BU SEZON NE YAPTI: 13 maçta forma giyerken 2 asiste imza attı.

CLAUSS İDDİASI



Galatasaray Fransa Milli Takımı'nın as sağ beki durumunda olan Jonathan Clauss için nabız yokladı. Fransız medyasına göre; Clauss'un EURO 2024 öncesi Marsilya'dan ayrılmaya çok istekli olmaması ve oyuncunun ikna edilmesi gerektiği vurgulandı.









Galatasaray sol bek transferi için Acuna'dan sonra Lyon'un Arjantinli yıldızı Nicolas Tagliafico için harekete geçti.

Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, yeni bir yıldız için harekete geçti. Cimbom, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Oyuncuyu Betis de istiyor. Öte yandan Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen 32 yaşındaki sol bek Frank Fabra'yı gündemine aldı. Haberde, Boca Juniors'un Fabra için Galatasaray'dan 4 milyon dolar talep edeceği yazıldı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Boca Juniors formasıyla 1 maça çıktı.

2025'TE BOŞA ÇIKIYOR

Arjantinli yıldız Nicolas Tagliafico'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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