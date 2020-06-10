Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

10.06.2020 22:36

Galatasaray'ın eski yıldızı Batefimbi Gomis'in son açıklamaları Fenerbahçe taraftarını kızdıracak cinsten. Türk bir vatandaş ile karşılaşan ve sohbet eden Gomis, Fenerbahçe ile ilgili olay sözler söyledi. İşte Gomis'in o sözleri...