PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:11 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 22:24

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz: Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Bayern Münih maçında çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirterek, “Galatasaray’ın genlerinde her zaman Avrupa’da başarılı olmak var” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray, yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Barış Alper Yılmaz, Münih Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendilerini zor bir maç beklediğini aktaran Yılmaz, "İki taraf için de çok önemli bir maç. Zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. İlk maçta 70 dakika çok iyi bir Galatasaray vardı. Çok fazla pozisyona girdik, fakat değerlendiremedik. Umarım yarın da aynı performansı sahada yansıtacağız. Çok konsantrasyon gereken bir maç. Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarılı olmak var, umarım yarın kazanır taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

"TAKIMIMA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

Bireysel performansıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Her maç farklı farklı bakmıyorum. Performansta inişler-çıkışlar olabiliyor, hocamın bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olmak istiyorum. Çok çalışıyorum, hocamla sürekli iletişim içindeyim. Farklı yerlerde oynayabiliyorum ama takımıma ne kadar faydalı olabiliyorum benim için en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Galatasaray zorlu Bayern Münih deplasmanı için Almanya’ya gitti!
07.11.2023Salı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yapıldı! İşte kura sonuçları!
07.11.2023Salı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: ''Aday olmayacağım''
07.11.2023Salı
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!
06.11.2023Pazartesi
Burak Yılmaz istifa mı etti? Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
06.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
METRO İNTİHAR SON DAKİKA: Seferler iptal! 01:16
Metroda intihar! Seferler iptal!
08.11.2023Çarşamba
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 7 Kasım 2023 Salı | VİDEO 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
08.11.2023Çarşamba
CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı 03:22
"Eşek gibi anırmadı"
08.11.2023Çarşamba
ARA TATİL kalktı mı 2023? Kalkacak mı? İptal mi oldu? Uzatıldı mı? Okulların ara tatili ne zaman? 02:39
Okulların ara tatili ne zaman?
08.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA