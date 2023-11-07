Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz: Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray, yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Barış Alper Yılmaz, Münih Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendilerini zor bir maç beklediğini aktaran Yılmaz, "İki taraf için de çok önemli bir maç. Zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. İlk maçta 70 dakika çok iyi bir Galatasaray vardı. Çok fazla pozisyona girdik, fakat değerlendiremedik. Umarım yarın da aynı performansı sahada yansıtacağız. Çok konsantrasyon gereken bir maç. Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarılı olmak var, umarım yarın kazanır taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

"TAKIMIMA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

Bireysel performansıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Her maç farklı farklı bakmıyorum. Performansta inişler-çıkışlar olabiliyor, hocamın bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olmak istiyorum. Çok çalışıyorum, hocamla sürekli iletişim içindeyim. Farklı yerlerde oynayabiliyorum ama takımıma ne kadar faydalı olabiliyorum benim için en önemli şey bu" ifadelerini kullandı.