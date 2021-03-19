Galatasaray’ın 11’i belli oldu! GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasına dair tüm detaylar...

İŞTE İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mohamed, Falcao

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Baiano, Boldrin, İsmail, Selim, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

RADAMEL FALCAO'DAN 2 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından iyi döndü. Yıldız futbolcu ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon 12 müsabakada görev aldı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babael, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak. Sakatlığını atlatan Ryan Donk hafta içinde takımla çalışmalara başladı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Terim, sarı-kırmızılıların başında yer alırken, Uygun ise Gaziantepspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan iki karşılaşmayı da Fatih Terim'li Galatasaray kazandı. Galatasaray, 28 Nisan 2013 tarihinde Gaziantep'te oynanan ilk maçı 1-0, 19 Ağustos 2013'te İstanbul'daki mücadeleyi de 2-1'lik skorla kazandı.