Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadı'nda biraraya geldi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Düsseldorf'ta küme düştükten sonra Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle ayrılabilme hakkı bulunuyor. Galatasaray da bunu ödeyebileceğini menajerine iletti. Somut bir anlaşma yok ama iki taraf da şartları görüştü" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
22.07.2020 12:42
- Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
- 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor | MAÇIN GOLLERİ
- 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇIN GOLLERİ
- Kastamonuspor 0-1 Tuzlaspor | GOLÜ İZLE
- Ankara Demirspor 2-1 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE
- Ankara Demirspor 2-0 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE
- Ankara Demirspor 1-0 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE
- A Spor'da 1. Lig heyecanı: Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçının golleri
- Manisa FK - İnegölspor karşısında Sertaç Çam'ın golüyle 3-0 öne geçti
- Manisa FK - İnegölspor karşısında Erhan Kara'nın golüyle 2-0 öne geçti
- Manisa FK - İnegölspor karşısında Umut Kaya'nın golüyle 1-0 öne geçti
- Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den müthiş 'İki Keklik' performansı