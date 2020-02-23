Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Bye Bye Love'lı 4 yıldız göndermesi! 23.02.2020 22:45

Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Fenerbahçe'nin 22 Aralık 1999'dan beri süren 23 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. ​Tarihi derbi sonrası resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye olay bir gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin "Yeni Sezon Yükleniyor" başlıklı paylaşımına gönderme yapan Galatasaray hazırlanan kısa videonun arka planında ise Everly Brothers'ın ünlü Bye Bye Love şarkısını kullandı.