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Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Salim Manav aktardı Fatih Terim Barış Alper Yılmaz da ısrarcı | Transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Salim Manav aktardı Fatih Terim Barış Alper Yılmaz da ısrarcı | Transfer haberleri
22.06.2021 17:19
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Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'ya inmesiyle birlikte yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Detayları A Spor yorumcusu Salim Manav aktardı. Manav, "Galatasaray'da Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile bu hafta masaya oturacak. Transferde ayrıca takas formülü var." dedi.


Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'ya inmesiyle birlikte yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Detayları A Spor yorumcusu Salim Manav aktardı. Manav, "Galatasaray'da Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile bu hafta masaya oturacak. Transferde ayrıca takas formülü var." dedi.

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