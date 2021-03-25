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Galatasaray'da flaş Emre Akbaba gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'da flaş Emre Akbaba gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?
25.03.2021 17:40
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Son dakika Galatasaray haberleri | 2018 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı terleten Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu anlamda yıldız oyuncunun menajeri, Emre Akbaba için gelen teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne iletti. Emre Akbaba ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpte flaş bir karar alındı.


2018 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı terleten Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu anlamda yıldız oyuncunun menajeri, Emre Akbaba için gelen teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne iletti. Ancak Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, takımda kalmasını istediği 28 yaşındaki futbolcu da kariyerini burada sürdürmek istiyor. Hal böyle olunca yönetim ve Akbaba arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Bir aksilik olmazsa yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesi uzatılacak.
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