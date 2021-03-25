Galatasaray'da flaş Emre Akbaba gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri | 2018 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı terleten Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu anlamda yıldız oyuncunun menajeri, Emre Akbaba için gelen teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne iletti. Emre Akbaba ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpte flaş bir karar alındı.