Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Fredy Guarin ve ailesi arasında kanlı olay! Guarin gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin hakkında sosyal medyada yayılan video şoke etti. Guarin, babasıyla giriştiği kanlı kavganın ardından polisler tarafından gözaltına alındı. İşte o görüntüler…

Sosyal medyada paylaşılan video sonrası Kolombiya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellenip gözaltına alındığı ifade edildi.

Videoda Guarin'in kıyafetlerinin kana bulandığı da görülüyor.

Guarin'in kulübü Millonarios, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Ailesinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Guarin'in profesyonel yardım alması ve bu kötü dönemden kurtulması için gerekenleri yapacağız." denildi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN PAYLAŞIM

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fredy Guarin'in çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Sara Uribe, yaptığı paylaşımda; "Sen benim oğlumun babasısın ve insanların 'Guaro'su olmaya devam edeceksin. Güçlü şampiyon! Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın" sözlerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Kariyerinde Inter, Porto gibi büyük kulüplerde oynayan Guarin'i ülkemizden de Galatasaray ve Fenerbahçe istemiş ancak transferi olumlu sonuçlandıramamıştı.