Haberler Spor Videoları Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Rakibi FC Barcelona oldu! Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı: "Aslanlar gibi oynayacağız"

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Rakibi FC Barcelona oldu! Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı: "Aslanlar gibi oynayacağız"

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Rakibi FC Barcelona oldu! Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı: "Aslanlar gibi oynayacağız"
25.02.2022 16:48

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lkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı Barcelona eşleşmesini değerlendirdi. Kırmızı, "Barcelona, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri ama Galatasaray Barcelona'yla ilk defa karşılaşmıyor. Defalarca karşılaştı ve yendi. Bu da onlardan biri olacaktır diye düşünüyoruz. Aslanlar gibi oynayacağız" dedi.

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