Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını duyurdu. Buna göre sarı kırmızılılar 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını duyurdu. Buna göre sarı kırmızılılar 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.
Buna göre sarı kırmızılılar 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.