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Galatasaray transferi duyurdu! Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı

Galatasaray transferi duyurdu! Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı
01.07.2023 17:38

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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını duyurdu. Buna göre sarı kırmızılılar 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Spor Videoları

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.

Buna göre sarı kırmızılılar 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

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