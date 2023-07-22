Haberler Spor Videoları Galatasaray transfer haberi: Sarı kırmızılı kulüp Cedric Bakambu transferini açıkladı

Galatasaray transfer haberi: Sarı kırmızılı kulüp Cedric Bakambu transferini açıkladı

Galatasaray transfer haberi: Sarı kırmızılı kulüp Cedric Bakambu transferini açıkladı
22.07.2023 23:09

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi için oyuncu ve kulübü Al Nasr ile görüşmelerin başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu gece İstanbul'a gelecek Cedric Bakambu da sosyal medya hesabından "Bu gece görüşürüz" mesajı paylaşmıştı.

Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.

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