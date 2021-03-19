Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemi ve oyuncularını eleştirdi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın hakemi Volkan Bayarslan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Terim "1 metre dışarıda, hakem direkt penaltıyı gösterdi. O kadar emin ki. İlk defa 3 büyük takımın maçını yönetiyor sanırım, MHK da hep bizde deniyor böyle ilkleri." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Rize'ye galibiyeti getiren golleri Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando kaydederken Galatasaray'ın golleri Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah'dan (k.k) geldi.

Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın hakemi Volkan Bayarslan'a ve MHK'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Neredeyse maça 1-0 başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. 45 dakika veya 90 dakikayı analiz ettiğimizde, bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek her şeyle karşı karşıya kaldık. Şoku hemen atlattık, 1-0'ın üstünden kalkıp şahane de bir gol attık, öne de geçtik. Bize olan bir duran topta Etebo direkt Emre'ye oynasa karşı karşıya kalacaktı.

MHK HEP BİZDE DENİYOR

3-3'ü bulduk, fakat eksildik. 10 kişi kaldık. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor, 1 metre dışarıda. O kadar hazır ki, bir şey olsa da versem.. İlk defa bir büyük takım maçında. Bizde deniyor zaten MHK en'leri ilkleri.

KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR

Muhakkak ki futbol öngörülebilir bir şey değil. Rakibin pozisyonu ve tehditi yokken, çok iyi oynuyorken, böyle gol yediğiniz zaman oyuncular da bunun altından kalkabilecek değil, ben de olsam moralim bozulur ve altından kalkamayabilirim. Kırılgan bir yapımız var. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Takımıma yakıştıramadım.

GERÇEKTEN ÜZÜLENLERE ÜZÜLÜYORUZ

"Nerede, nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynamaya çalışırım, onunla da ya kaybeder ya da kazanırım. Galatasaray'da gerçekten üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Kötü bir yerde kaybettik."