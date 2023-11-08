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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 17:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:15

Galatasaray taraftarlarının Münih'te heyecanlı bekleyişi sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Alman ekibi Bayern Münih’e konuk olacak Galatasaray’da taraftarlar, Münih’in Marienplatz meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi de sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya'nın Münih kentinde toplanmaya başladı. Münih'te bulunan Marienplatz'a gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Marienplatz'da toplanan sarı-kırmızılılar, buradan toplu bir şekilde mücadelenin oynanacağı Allianz Arena'ya hareket edecek.
Arena'da Galatasaraylı taraftarlar için 2 bin bilet ayrılmıştı.

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