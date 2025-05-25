SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray taraftarı şampiyon takımlarını Yenikapı’da bekliyor
Haberler Spor Videoları

Galatasaray taraftarı şampiyon takımlarını Yenikapı'da bekliyor

Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:26:01

Süper Lig 2024-2025 sezonunu lider tamamlayarak tarihindeki 24. şampiyonluğunu ilan eden ve 5. yıldızı takma hakkı kazanan Galatasaray, bu akşam düzenlenecek büyük şampiyonluk kutlaması için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ise günün erken saatlerinden itibaren Yenikapı miting alanında toplanmaya başladı.

Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Galatasaray'ın tarihi başarısını birlikte kutlamak için ellerinde bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla alanı dolduruyor. Kapalı hava ve yağış riskine rağmen, coşku dorukta.

Şampiyon takım, saat 17.45'te Galatasaray Lisesi önünden üstü açık otobüsle taraftar konvoyu eşliğinde yola çıkacak. Sarayburnu'na ulaştıktan sonra buradan deniz yoluyla Yenikapı'ya geçecek olan takım, saat 19.05'te başlayacak olan büyük kupa töreni için alana inecek.

Kutlamalarda müzik ve görsel şovların yanı sıra, sevilen sanatçılar da sahne alacak. 7'den 70'e Galatasaray sevdalılarının katıldığı organizasyon, kulüp tarihine geçecek bir geceye sahne olacak.

Yenikapı, bir kez daha Galatasaray'ın zaferini kutlayan on binlerce taraftarıyla sarı-kırmızıya boyanıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı
24.05.2025Cumartesi
Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi belli oldu
23.05.2025Cuma
Fenerbahçe'den zirve açıklaması
22.05.2025Perşembe
UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU TOTTENHAM!
22.05.2025Perşembe
Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüler Derneği'ni bastığı görüntüler ortaya çıktı: Ziyarete gittim demişti!
21.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Kahramanmaraş’ta korkunç trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı! 02:16
Maraş'ta korkunç kaza! 22 yaşındaki Esra Baran öldü 8 kişi yaralandı!
23.05.2025Cuma
Kahramanmaraş’ta feci trafik kazası kamerada: Otomobil halk otobüsünü adeta uçurdu! 00:45
Kahramanmaraş'ta ölümlü feci trafik kazası kamerada!
23.05.2025Cuma
Burdur’da traktör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! 4 kişi yaralandı 03:21
Burdur’da traktör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! 4 kişi yaralandı
23.05.2025Cuma
Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü! İşte yeni görüntüler 01:02
Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü!
23.05.2025Cuma
CANLI YAYIN