Galatasaray taraftarı şampiyon takımlarını Yenikapı’da bekliyor

Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:26:01

Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Galatasaray'ın tarihi başarısını birlikte kutlamak için ellerinde bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla alanı dolduruyor. Kapalı hava ve yağış riskine rağmen, coşku dorukta.

Şampiyon takım, saat 17.45'te Galatasaray Lisesi önünden üstü açık otobüsle taraftar konvoyu eşliğinde yola çıkacak. Sarayburnu'na ulaştıktan sonra buradan deniz yoluyla Yenikapı'ya geçecek olan takım, saat 19.05'te başlayacak olan büyük kupa töreni için alana inecek.

Kutlamalarda müzik ve görsel şovların yanı sıra, sevilen sanatçılar da sahne alacak. 7'den 70'e Galatasaray sevdalılarının katıldığı organizasyon, kulüp tarihine geçecek bir geceye sahne olacak.

Yenikapı, bir kez daha Galatasaray'ın zaferini kutlayan on binlerce taraftarıyla sarı-kırmızıya boyanıyor.