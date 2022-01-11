Galatasaray taraftarı Fatih Terim için Florya'ya akın etti

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dün resmen sona erdi. Sarı Kırmızılıların başındaki 4. döneminde 2 Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan başarılı teknik adam bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup grup lideri olan Galatasaray'ın başında unutulmaz bir başarıya daha imza atmıştı.

Sarı Kırmızılı kulüpten Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir. Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz." denildi ve Terim'le yollar resmen ayrılmış oldu.

TERİM FUTBOLCULARLA VEDALAŞMAK İÇNİ FLORYA'DA

Galatasaray'daki görevine son verilen teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla vedalaşmak için Florya'ya geldi. Terim'in Florya'daki çalışanlarla da veda etmesi bekleniyor.

Galatasaraylı taraftarlar da Terim'in vedası öncesi Florya'ya akın etti. Taraftarlar Fatih Terim lehinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar "Bir günde kral olmadık bir günde tahttan inmeyiz imparator Fatih Terim ölene kadar seninleyiz." şeklnide tezahüratlarda bulundu.