Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile 0-0'ın rövanşında karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul'a geldi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona, İstanbul'a geldi. Özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen kafile, yetkililerce karşılandı. Barcelona'nın gelişi için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, futbolcular da kendilerini bekleyen araca bindi. Havalimanındaki bazı Barcelona taraftarları takıma destek verdi. İspanyol ekibini taşıyan konvoy, polis eskortları eşliğinde takımın kamp yapacağı otele hareket etti.