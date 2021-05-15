Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? Şampiyon bu akşam belli oluyor! İşte detaylar

Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor. Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?

Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek.

Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip.

Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.