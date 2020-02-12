85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Galatasaray 3-1 Alanyaspor (Galatasaray'ın 3. golü penaltı izle | Adem Büyük)12.02.2020 22:47
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