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Galatasaray 3-1 Alanyaspor (Galatasaray'ın 3. golü penaltı izle | Adem Büyük)

Galatasaray 3-1 Alanyaspor (Galatasaray'ın 3. golü penaltı izle | Adem Büyük)

12.02.2020 22:47

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.


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