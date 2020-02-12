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Galatasaray 1-1 Alanyaspor (Alanyaspor'un 1. golü izle | Bammou)

Galatasaray 1-1 Alanyaspor (Alanyaspor'un 1. golü izle | Bammou)

12.02.2020 21:31

31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.


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