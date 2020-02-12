31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Galatasaray 1-1 Alanyaspor (Alanyaspor'un 1. golü izle | Bammou)12.02.2020 21:31
- Galatasaray 2-1 Alanyaspor (Galatasaray'ın 2. golü izle | Adem Büyük)
- Galatasaray 1-1 Alanyaspor (Alanyaspor'un 1. golü izle | Bammou)
- Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Galatasaray'ın 1. golü izle | Emre Akbaba)
- A SPOR CANLI: Galatasaray Alanyaspor maçı naklen İZLE | GS Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası
- MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1 - 0 Kırklarelispor ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)
- Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor (Fenerbahçe'nin 1. golü izle - Mevlüt Erdinç)
- MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor ÖZET İZLE
- Sporda son 24 saatte yaşananlar
- Son dakika: Galatasaray'a kayyum atanma davasında karar çıktı |Video
- Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda? 2020 ZTK FB Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? |Video
- Emre Bol'dan flaş açıklama! "Federasyonun içinde başka bir federasyon var..."
- Basketbol maçında terör estirdiler! Hakemlere tekmeli yumruklu saldırı kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.