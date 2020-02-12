Haberler Video Spor Videoları Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Galatasaray'ın 1. golü izle | Emre Akbaba)
Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Galatasaray'ın 1. golü izle | Emre Akbaba)

Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Galatasaray'ın 1. golü izle | Emre Akbaba)

12.02.2020 20:51

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Alanyaspor karşısında 9. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetmişti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları