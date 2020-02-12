Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Alanyaspor karşısında 9. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetmişti.
Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Galatasaray'ın 1. golü izle | Emre Akbaba)12.02.2020 20:51
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