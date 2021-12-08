️Futbolda yaş küçülüyor bonservis değeri artıyor! İşte piyasa değeri en yüksek 23 yaş altı oyuncular! Furkan Bozoğlu aktardı

Futbolda yaş küçülüyor, bonservis değeri artıyor! Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, piyasa değeri en yüksek 23 yaş altı oyuncuları listeledi. Listeye dair detayları A Spor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.
Futbolda yaş küçülüyor, bonservis değeri artıyor! Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, piyasa değeri en yüksek 23 yaş altı oyuncuları listeledi. Listeye dair detayları A Spor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.
Futbolda yaş küçülüyor, bonservis değeri artıyor! Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, piyasa değeri en yüksek 23 yaş altı oyuncuları listeledi. Listeye dair detayları A Spor editörü Furkan Bozoğlu aktardı.