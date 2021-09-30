Fransa’da skandal görüntüler! Polis Galatasaray taraftarına saldırdı

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde taraftar olayları çıktı. Fransız taraftarların bulunduğu bölümden bir kişi Yunanistan ve Ermenistan bayrağı açarak Galatasaraylıları tahrik etti. Yaşananların ardından iki taraf arasında gerginlik çıktı. Fransız polisi taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale ederken tribünler boşaltıldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Marsilya maçı öncesinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.





YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN BAYRAĞI AÇTILAR

Marsilya'nın stadında bir Fransız taraftar, Galatasaray taraftarını kışkırtmak için Yunanistan ve Ermenistan bayrağı açtı.







Güvenlik görevlileri sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu bölümde olaya müdahale etti.





POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribüne biber gazı atan Fransız polisi, sarı kırmızılı birçok taraftarın tribünü terk etmesine neden oldu.







TRİBÜN BOŞALDI

Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribün polis müdahalesi sonrasında boşaldı.