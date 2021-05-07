''Fransa'da da Kral'' Lille taraftarı Burak Yılmaz'ı coşkuyla karşıladı. Fransa #Ligue1​'de #Lille​ forması giyen ve takımının bu sezon şampiyonluğa oynamasında büyük bir katkısı bulunan #BurakYılmaz​, taraftarların gönlünde taht kurdu. Lille taraftarı, bu akşam #Lens​ ile oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi takımını meşalelerle uğurlarken, milli oyuncuya gösterilen ilgi ise dikkatlerden kaçmadı.

#Fransa Ligi'nin 36.haftasında bu akşam Lens ile Lille karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesi takıma moral vermek isteyen Lille taraftarları takımını meşalelerle uğurladı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ HALİNE GELDİ

Lille'de 25 maçta 13 gol atıp, 5 de gol pası üreten ve şampiyonluk yolunda müthiş bir performans gösteren milli futbolcumuz Burak Yılmaz, bu performansıyla taraftarların sevgilisi haline geldi.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER

Lens derbisi öncesi takımı stada uğurlayan Lille taraftarları, milli futbolcunun arabasının geçtiği anlarda büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Yılmaz'ı görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

"ARTIK ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ"

Bu akşam oynanacak Lens karşılaşması hakkında konuşan Burak, "Burak sen hiç gol atmayacaksın' deseler, hemen kabul ederim. Gol atmak, iyi oyun artık önemli değil. Artık şampiyonluk önemli. Sakin kalmalıyız. Genç bir takımız ama üstesinden geleceğiz. Önce Lens maçı, sonra diğer maçlara odaklanacağız. Şampiyonluk için hata yapmamamız gerekiyor" yorumunu yaptı. #Losc Lille ligin bitimine üç hafta kala 76 puanla lider durumda bulunuyor. Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ligde Nisan ayının oyuncusu seçildi.