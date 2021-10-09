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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turları sona erdi! Pole pozisyonunun sahibi belli oldu

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turları sona erdi! Pole pozisyonunun sahibi belli oldu
09.10.2021 17:20
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Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle devam ediyor... Antrenman turlarının ardından 9 Ekim Cumartesi günü koşulan sıralama turunda günün en hızlısı Lewis Hamilton oldu. İngiliz pilotun 10 sıra grid cezası bulunuyor. Bu nedenle yarışa bir başka Mercedes pilotu olan Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Pek çok pilotun araç hakimiyetinde zorlandığı ve spin attığı sıralama turlarının ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü 15.00'te 58 tur üzerinden yapılacak yarışla sona erecek.

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