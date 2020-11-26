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Formula 1 Türkiye Grand Prixi için İstanbul'da çekilen reklam filminin tamamı yayınlandı!

Formula 1 Türkiye Grand Prixi için İstanbul'da çekilen reklam filminin tamamı yayınlandı!
26.11.2020 01:47
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Hercai 49. bölüm fragmanı

Formula 1 Türkiye Grand Prixi için İstanbul'da çekilen reklam filminin tamamı yayınlandı. Red Bull'un Alpha Tauri için İstanbul'un önemli yerlerinde iki Formula 1 aracıyla birden çektiği, Pierre Gasly ve Alex Albon'un yer aldığıı görüntüler izleyenleri büyüledi.


Formula 1 Türkiye Grand Prixi için İstanbul'da çekilen reklam filminin tamamı yayınlandı. Red Bull'un Alpha Tauri için İstanbul'un önemli yerlerinde iki Formula 1 aracıyla birden çektiği, Pierre Gasly ve Alex Albon'un yer aldığıı görüntüler izleyenleri büyüledi.
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