Formula 1 Türkiye Grand Prixi için İstanbul'da çekilen reklam filminin tamamı yayınlandı. Red Bull'un Alpha Tauri için İstanbul'un önemli yerlerinde iki Formula 1 aracıyla birden çektiği, Pierre Gasly ve Alex Albon'un yer aldığıı görüntüler izleyenleri büyüledi.