Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Formula 1 İstanbul yarışı öncesi heyecan dorukta. Hafta sonu yapılacak yarış öncesi takımlar Türkiye'ye geldi. F1 araçları, büyük yarış öncesi İstanbul'un değişik yerlerinde trafiğe kapalı alanlarda görüldü. Reklam çekimleri bugün de tarihi yarımada da devam etti. Formula 1 araçlarını görmek isteyen sporseverler, reklam çekimlerinin yapıldığı alanlara akın etti.

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Galata köprüsünde adeta şov yapan Formula 1 araçları, İstanbulluları hayran bıraktı.

Dokuz yıl sonra Türkiye'ye dönen ve 13-14-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul'da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Sabah Sarayburnu sahilinde yapılan çekimlerin ardından ikinci durak tarihi Galata Köprüsü oldu. Galata köprüsünden geçen Formula 1 araçları adeta şov yaptı. Galata köprüsünde Formula 1 şovu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.