Formula 1 İstanbul’a geri döndü

26.08.2020 08:44

Formula 1’in 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park’ta yapılacağı resmen açıklandı. İstanbul’da ilk kez 2005’te son olarak da 2011’de düzenlenen yarışlar böylece 9 yıl sonra Türkiye’ye geri döndü. Yarışların Türkiye ayağı İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Türkiye 2005 ve 2011’de toplam 7 yarışa evsahipliği yapmıştı. İstanbul’daki Formula 1 yarışları S Sport ve Turkcell TV+Plush üzerinden izlenebilecek.

Formula 1'in 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacağı resmen açıklandı. İstanbul'da ilk kez 2005'te son olarak da 2011'de düzenlenen yarışlar böylece 9 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü. Yarışların Türkiye ayağı İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Türkiye 2005 ve 2011'de toplam 7 yarışa evsahipliği yapmıştı. İstanbul'daki Formula 1 yarışları S Sport ve Turkcell TV+Plush üzerinden izlenebilecek.