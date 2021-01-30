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Fırtına'nın yeni transferi Anastasios Bakasetas Trabzon'da

Fırtına'nın yeni transferi Anastasios Bakasetas Trabzon'da
30.01.2021 06:39
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Gelen son dakika haberi... Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve YunusMallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi. Öte yandanTrabzonspor'un anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.


Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve YunusMallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi.

YUNUS MALLI TRANSFERİ

ANASTASİOS BAKASETAS TRANSFERİ


BAKASETAS TRABZON'A GELDİ
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.


Trabzonspor, transferin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı gündemine alan bordo-mavililer kulübüyle ve oyuncuyla vardığı anlaşma sonrası Yunan oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Özel uçak ile sabah saat 00:06'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

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