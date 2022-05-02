Haberler Spor Videoları FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..."

FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..."

FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..."
02.05.2022 22:52

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:22
Muhammed Ali'nin torunu...
Spor 00:22
Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah...
Spor 00:56
Erman Toroğlu, Trabzonspor -...
Spor 03:29
Trabzonspor - Antalyaspor |...
Spor 10:37
Galatasaray'da seçim kaosu!...
Spor 00:47
Altay'da olaylı kongre!...
Spor 03:52
A Spor canlı yayınında...
Spor 01:32
Erman Toroğlu Trabzonspor'a...
Spor 00:59
Galatasaray'da seçim tarihi...
Spor 08:04
Alanyaspor 1 - 2 Sivasspor maç...
Spor 11:20
Erman Toroğlu’ndan MHK Başkanı...
Spor 01:01
Fenerbahçe - Göztepe maçındaki...

Trabzonspor Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken FIFA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Spor Videoları

Trabzonspor Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

FIFA'DAN TRABZONSPOR PAYLAŞIMI
FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.

SON DAKİKA