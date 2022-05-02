FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..."

Trabzonspor Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken FIFA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trabzonspor Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken FIFA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trabzonspor Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
FIFA'DAN TRABZONSPOR PAYLAŞIMI
FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı.