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Fenerbahçe’ye ara transferde Kanadalı golcü! Hedef Jonathan David!
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Fenerbahçe'ye ara transferde Kanadalı golcü! Hedef Jonathan David!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 22:42

Devre arası transfer döneminden en karlı şekilde çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de eğer Youssef En-Nesyri takımdan ayrılırsa sarı lacivertli ekip rotayı Kanadalı golcü Jonathan David'e çevirecek. İşte detaylar.. | Fenerbahçe transfer haberi...

Bu sezon şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Yaşanılan puan kayıplarına rağmen Jose Mourinho'ya güveni tam olan yönetim, kadrou güçlendirebilmek adına mesaisini sürdürüyor.

Anderson Talisca (AA)

İLK BOMBA ANDERSON TALISCA

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında ilk hedefini belirlemiş ve Anderson Talisca'yı listesine eklemişti. Beşiktaş forması giydiği dönemde herkesi kendine hayran bırakan Brezilyalı 10 numara için artık sona gelindi. Hücum hattına yapılacak bu takviye ile birlikte öldürücü bir dörtlü oluşturulması planlanıyor.

Yossef En-Nesyri (AA)

YOUSSEF EN-NESYRI AYRILABİLİR

Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Neysri, beklentilerin altında kalsa da son dönemde attığı gollerle imajını düzeltmeyi başardı. Ancak kendisine ödenen 20 milyon Euro civarındaki bonservisin ardından masada olduğu öne sürülen 30 milyon Euro üzerindeki tekliflerin resmiyete kavuşması halinde gidişine izin verilebilir.

Youssef En-Nesyri Sevilla'dan transfer edilmişti (AA)

AL-NASSR BONSERVİS Mİ ÖDEYECEK?

Geçtiğimiz günlerde Anderson Talisca transferini duyuran Riyad Tv, Faslı golcünün Anderson Talisca karşılığında takasla gelebileceğini ve görüşmelerin başladığını belirterek Suudi temsilcisinin bonsevis ödeyeceğini duyurmuştu.

Jonathan David (Takvim Foto Arşiv)

FORVETE JONATHAN DAVID

Fanatik'in haberine göre devre arası transfer döneminden en karlı şekilde çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen yeni isim ise Jonathan David. Amerika'da doğduktan sonra Kanada'da devam eden futbol hayatında Avrupa'ya ilk transferini Gent ile yapan 24 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında 27 milyon Euro karşılığında Lille'e imza atmıştı.

Fransız temsilcisinde son dönemde yaşadığı düşüşe rağmen bu sezon 26 maçta 17 gol atıp 5 de asist yaptı.

Jonathan David (Takvim Foto Arşiv)

KONTRATI BİTİYOR

Fransa kariyerinde çıktığı 209 karşılaşmada ağları 101 kez havalandıran Jonathan David, 23 de gol pası verdi. 1 Fransa Ligue 1 ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Robert Lewandowski (İHA)

BARCELONA'NIN ADI DA GEÇİYOR

Jonathan David'in transfer süecinde Fenerbahçe tek takım değil. Robert Lewandowski'nin yaşının ilerlemesi nedeniyle alternatif arayan Katalan temsilcisinin Kanadalı forveti istediği biliniyor.

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