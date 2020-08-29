Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci kurtarıldı! İşte o anlar

29.08.2020 14:46

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia geçtiğimiz günlerde silahlı bir grup tarafından Arjantin'de kaçırılmıştı. 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan 30 yaşındaki futbolcunun kız kardeşi Erci Valencia, Ekvator polisi tarafından kurtarıldı. Düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Fenerbahçe'nin dün akşam kadrosuna kattığını Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Arjantin'de silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Ekvator polisi, düzenlediği operasyonla Erci Valencia'yı buldu.

Uzun süren çalışmaların ardından Ekvador'lu oyuncunun kız kardeşi yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Fenerbahçeli futbolcu, kız kardeşinin kurtarılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Gelen haber üzerine büyük sevinç yaşayan Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile operasyonu düzenleyen ekiplere ve bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması sonrası 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.