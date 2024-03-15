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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 15:34

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Kurada kimler var? FB kura çekimi saat kaçta?

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union SG.'ya evinde 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. Peki; Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Kurada kimler var? FB kura çekimi saat kaçta? İşte detaylar...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.




Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.




MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.




15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekiminde sarı-lacivertli ekibin rakibi ortaya çıkacak.




KURALAR BUGÜN ÇEKİLECEK
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuralarının da çekileceği organizasyonda saat 16.00'da Konferans Ligi kuraları çekilecek.




İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



FIORENTINA



PAOK



LILLE



VIKTORIA PLZEN



ASTON VILLA



CLUB BRUGGE



OLIMPIAKOS

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