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Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Başakşehir mağlubiyetinin ardından konuştu: Maç kontrolü bizde olmasına rağmen...

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Başakşehir mağlubiyetinin ardından konuştu: Maç kontrolü bizde olmasına rağmen...
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elendi. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık” diye konuştu. 2.golü de yorumlayan Bulut, "Rakip şanslıydı" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elendi. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık” diye konuştu. 2.golü de yorumlayan Bulut, "Rakip şanslıydı" ifadelerini kullandı.
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