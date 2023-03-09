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Fenerbahçeli taraftarlar, Sevilla'da maç saatini beklemeye başladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Sevilla'da maç saatini beklemeye başladı
09.03.2023 21:07

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında bu akşam TSİ ile 23.00'te Sevilla ile mücadele edecek Fenerbahçe'de taraftarlar Sevilla şehir merkezinde maç saatini beklemeye başladı. Fenerbahçeli taraftarları Sevilla maçı heyecanı sardı. Sevilla şehir merkezindeki Farola çeşmesi önünde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar marş ve tezahüratlarla maçın havasına şimdiden girdiler. Meydanda renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, saat 18.00'de maçın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'na hareket edecek.

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