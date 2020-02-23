Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar sert tepki gösterdiler.
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı23.02.2020 23:08
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