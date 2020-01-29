Fenerbahçeli futbolculardan depremzede Emir'e büyük jest! Görüntülü konuştular |Video 29.01.2020 10:26

Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek, sarı-lacivertli futbolcularla görüntülü konuştu. Futbolcular, Mustafa Emir'i taburcu olduktan sonra tesislere ve Kadıköy’de bir maça davet ederken öte yandan Altay Bayındır, okul takımında kalecilik yaptığını öğrenen Emir’e imzalı formanın yanı sıra eldiven de göndereceğini iletti.