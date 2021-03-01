Fenerbahçe'den yeni sezona flaş transfer! Perotti yerine süper yetenek Francis Amuzu

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle yenen sarı lacivertlilerde herşey rayına oturmaya başladı. Fenerbahçe, yeni sezon için transfer planlaması yapmaya devam ediyor. Perotti'nin şok sakatlığı sonrası yeni sezonda sol kanada takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in radarına Belçika'dan flaş bir isim girdi. Buna göre Kanarya, 21 yaşındaki süper kanat Francis Amuzu'nun peşine düştü. İşte detaylar...

Yeni sezonun transfer planlaması için yoğun bir mesaide olan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son ismi TAKVİM açıklıyor.

Perotti'nin şok sakatlığı sonrası yeni sezonda sol kanada takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Anderlecht formasını giyen Francis Amuzu'yu gündemine aldı.

21 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu bu sezon 26 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amuzu müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen genç yıldızla ilgili sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçildi.

Kısa süre içinde Anderlecht ve Amuzu'nun menajeriyle pazarlık masasına oturulacak. Fenerbahçeli yetkililer potansiyeli çok fazla olan Belçikalı yıldızın ileride büyük paralara satılabileceğini düşünüyor.

Amuzu'yu Sarı-Lacivertliler'in dışında Bundesliga ekibi Schalke'nin de istediği belirlendi. Anderlecht altyapısında yetişen yıldız futbolcu sağ kanatta da görev yapabiliyor. Amuzu 14 kez Belçika U21 Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol attı.